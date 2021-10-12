Дополнительный мобильный пункт вакцинации откроется в Казани

Завтра в Казани откроется новый мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Новый мобильный пункт расположится в офисе Сбербанка по адресу улица Камалеева, 26/12. Он будет работать по будням с 9.00 до 17.00

Также в Казани мобильные пункты вакцинации продолжат работать по следующим адресам:

ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

Сбербанк на Пушкина, 4 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00);

КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);



КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00);

КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00).

Привиться от коронавируса в ТЦ «Мега» можно будет в бывшем летнем кафе IKEA — стеклянном домике рядом с главным входом, где находится сквер с фонтаном.

Ольга Шагиева