Защитник ЦСКА Круговой объяснил, почему не удалось обыграть «Рубин»

Защитник ЦСКА Данил Круговой назвал хорошую игру вратаря «Рубина» Евгения Ставера главной причиной нулевой ничьи с казанцами. Встреча в Казани завершилась нулевой ничьей 0:0.

— Все, что требовал тренер, мы выполнили, были моменты, очень хорошие подходы. Где-то немножко не повезло, мяч не зашел. А вратарь соперника Ставер хорошо сыграл. Хочется побеждать в каждом матче, но сейчас такое время, что победы очень тяжело даются. Одно радует, что сегодня не пропустили, сыграли сзади на «ноль», надежно. Да, моменты были у «Рубина», но все равно считаю, что можно занести матч в актив в плане обороны. В атаке, конечно, тоже были моменты, но, к сожалению, в последнее время не везет, — сказал Круговой в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

ЦСКА после ничьи в Казани набрал 45 очков и поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице. Армейцы не могут победить в чемпионате четыре игры подряд, сыграв на этом отрезке трижды вничью при одном поражении.

В следующем туре ЦСКА сыграет 2 мая дома с «Зенитом» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин