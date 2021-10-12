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В Татарстане назначили заместителей министров по делам молодежи и земельных отношений

13:07, 12.10.2021
В Татарстане назначили заместителей министров по делам молодежи и земельных отношений
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане назначили новых заместителей министров в двух ведомствах. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации республики.

С 11 октября на должность первого заместителя по делам молодежи назначен Ринат Садыков. Замминистра по делам молодежи стала Софья Мустафина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 11 октября Максим Рогожкин назначен на должность заместителя министра земельных и имущественных отношений.

7 октября торгового представителя Татарстана в США Роберта Галиуллина освободили от должности.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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