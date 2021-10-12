В Татарстане назначили заместителей министров по делам молодежи и земельных отношений
В Татарстане назначили новых заместителей министров в двух ведомствах. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации республики.
С 11 октября на должность первого заместителя по делам молодежи назначен Ринат Садыков. Замминистра по делам молодежи стала Софья Мустафина.
С 11 октября Максим Рогожкин назначен на должность заместителя министра земельных и имущественных отношений.
7 октября торгового представителя Татарстана в США Роберта Галиуллина освободили от должности.
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