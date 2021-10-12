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Экс-губернатор Ярославской области назначен помощником президента России

17:54, 12.10.2021
Экс-губернатор Ярославской области назначен помощником президента России
Фото: yarregion.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником. Соответствующий указ подписал глава государства.

В документе указано, что Миронов подал в отставку с поста губернатора Ярославской области по собственному желанию. Его он занимал с 2016 года.

Фото: yarregion.ru

Миронов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел РФ, стал и.о. губернатора Ярославской области, после того как полномочия предыдущего главы региона Сергея Ястребова досрочно прекратили.

Татьяна Демина
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