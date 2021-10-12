Экс-губернатор Ярославской области назначен помощником президента России
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником. Соответствующий указ подписал глава государства.
В документе указано, что Миронов подал в отставку с поста губернатора Ярославской области по собственному желанию. Его он занимал с 2016 года.
Миронов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел РФ, стал и.о. губернатора Ярославской области, после того как полномочия предыдущего главы региона Сергея Ястребова досрочно прекратили.
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