Экс-губернатор Ярославской области назначен помощником президента России

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником. Соответствующий указ подписал глава государства.

В документе указано, что Миронов подал в отставку с поста губернатора Ярославской области по собственному желанию. Его он занимал с 2016 года.

Фото: yarregion.ru

Миронов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел РФ, стал и.о. губернатора Ярославской области, после того как полномочия предыдущего главы региона Сергея Ястребова досрочно прекратили.



Татьяна Демина