В начале 2026 года жители Казани чаще всего покупали бани и теплицы

В I квартале 2026 года продажи садовой техники год к году выросли в три раза, а из строений жители Казани чаще всего покупали бани и теплицы. Таковы результаты исследования «Авито».

Садовая техника и инструменты

В этом году аналитики зафиксировали ранний рост продаж садовой техники — в I квартале 2026 года ее стали покупать в три раза чаще, чем годом ранее. Это говорит о том, что в этот раз жители Казани раньше начали готовиться к дачному сезону. Кроме того, в два раза выросли продажи садовых инструментов.

Готовые постройки

Среди готовых вариантов наибольшим спросом пользуются бани — на них приходится больше всего продаж (26%) в категории «Готовые строения и срубы» на платформе. Средняя цена составила 345 000 рублей. На втором месте — теплицы с долей 22%. Их средняя стоимость — 25 000 рублей.

Тройку лидеров замыкают дома — на них пришелся 21% продаж в категории. Средняя стоимость составила 575 000 рублей. 17% продаж пришлось на бытовки. Их средняя цена — 132 000 рублей. Также в топе-5 — беседки с долей 4%. Они в среднем обходились в 109 000 рублей.

Строительство и ремонт

В категории «Строительство и ремонт» большая часть продаж приходится на стройматериалы (39%) и инструменты (19%). Из стройматериалов в I квартале 2026 года пользователи чаще всего покупали пиломатериалы (17%), отделочные материалы (16%), листовые материалы (10%), изоляцию (7%) и металлопрокат (7%). Из инструментов — электроинструменты (31%), ручные инструменты (11%), расходные материалы и оснастку (10%), газовое и сварочное оборудование (8%), а также силовую строительную технику (7%).

