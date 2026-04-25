Спортивный дух и командная работа: работники ГК ТАИФ покорили велогонку «Спартакиады героев»

Несмотря на дождливую погоду, 12 команд вышли на старт

Фото: Альберт Муклаков

В Нижнекамске на территории учебно-тренировочной базы «Алмаш» состоялся второй этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ». На этот раз участников ждало спортивное велоориентирование, состоящее из фигурного вождения и элементов спортивного туризма. Таифовцы преодолевали многокилометровую трассу, запутанный лабиринт, балансировали на узкой доске, демонстрировали мастерство езды по змейке, а также пересекали овраг, используя веревки. Среднее время прохождения трассы заняло около 1 часа 20 минут.

По результатам велогонки третье место заняла команда «ТАИФ», второе — «КГПТО-1», первое — «КГПТО-3». Поприветствовать участников и наградить победителей спартакиады приехали генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Реклама. АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

Как признались участники «Спартакиады героев ГК ТАИФ», преодолеть все трудности и сохранить уверенность даже в самых сложных условиях им помогли чувство товарищества, вера в себя и свою команду.

Лилия Егорова