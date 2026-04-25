Жители Казани планируют заработать около 26 тыс. рублей в майские праздники

Заработанные деньги респонденты планируют откладывать

Около половины опрошенных жителей Казани (49%) рассматривают подработку в майские праздники. Из них 9% уже точно планируют взять смены, 24% — допускают такую возможность, 7% подрабатывают регулярно вне зависимости от сезона и еще 9% готовы выйти при условии занятости на свежем воздухе. В среднем респонденты рассчитывают заработать за праздники порядка 26 981 рубля, следует из опроса «Авито».

Среди тех, кто рассматривает подработку в майский период или еще не определился, самый популярный вариант — дежурства или дополнительные задачи на основном месте (26%). На втором месте курьерская доставка, такси и перевозки (22%), на третьем — бытовые услуги: ремонт, клининг, сборка мебели и складская логистика набрали по 15%. Еще 11% голосов смены в розничной торговле.

Что касается ожидаемого дохода, то среди тех, кто планирует подработку или еще не определился: 41% рассчитывают заработать до 20 000 рублей, 27% — от 20 000 до 40 000 рублей, 11% — от 40 000 до 60 000 рублей.

Опрошенные жители Казани готовы уделять подработке в среднем около 5 часов в день. 46% опрошенных комфортно себя чувствуют в режиме 2—4 часа, еще четверть (25%) готовы работать по 5—6 часов в день. 7—8 часов в день готовы выделить на подработку 13% респондентов, более 8 часов в день — 11%.

Заработанные деньги респонденты планируют откладывать (46%). Также заметная доля респондентов планирует направить дополнительный доход от подработки на путешествия (27%), крупные покупки (26%), на шашлыки и другие праздничные траты (13%), а также на хобби и развлечения (13%). На повседневные расходы планируют потратить полученные деньги около 33% опрошенных.

— Молодежь 18—24 лет особенно активно рассматривает майские праздники как возможность для заработка — среди них 27% уже точно планируют взять подработку на этот период (против 15% в среднем по выборке). При этом их предпочтения смещены в сторону сфер, позволяющих быстро начать зарабатывать и самостоятельно управлять своим временем: каждый пятый (20%) готов выйти на смены в доставке, такси или розничной торговле. Молодые люди готовы и подрабатывать интенсивнее — в среднем около 6 часов в день против 5 часов по выборке в целом. Соответственно, выше и их финансовые ожидания: 30 200 рублей за праздничный период против 25 600 рублей в среднем по всем опрошенным, — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Основными источниками информации о подработке для опрошенных жителей Казани выступит реклама на маркетплейсах и сайтах с объявлениями (47%), а также друзья и знакомые (41%). Заметно реже респонденты называли рекламу в соцсетях (22%), поисковых системах (28%). Рекламу на телевидении отметили порядка 14% опрошенных, видеоплатформах (10%) и в сервисах коротких вертикальных видео (4%).

При этом важно не только то, откуда люди узнают о подработке, но и насколько эта информация влияет на итоговое решение. Среди тех, кто уже определился с подработкой, 13% назвали онлайн-рекламу одним из основных факторов выбора места временной занятости, еще 33% приняли ее во внимание, хотя окончательное решение принимали с учетом других параметров. Еще четверть опрошенных (25%) отметили, что иногда обращают внимание на рекламные предложения.

