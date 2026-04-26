СМИ сообщили о гибели министра обороны Мали при взрыве

Министр обороны Мали Садио Камара погиб при взрыве у своей резиденции на армейской базе Кати 25 апреля. Об этом пишут Jeune Afrique и Le Figaro со ссылкой на источники.

По информации Jeune Afrique, около дома военного подорвали грузовик, начиненный взрывчаткой. Le Figaro отмечает, что, кроме министра, погибли также некоторые члены его семьи.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее, в первые часы после атаки, источники в Минобороны Мали заявляли, что Камара находится в безопасности . В то же время Le Parisien пишет, что судьба министра обороны пока неизвестна.

Резиденция министра была в значительной степени разрушена мощным взрывом, но его окружение отвергло сообщения о ранениях Садио Камары, отмечает издание.

Ариана Ранцева