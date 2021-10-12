В Татарстане туристы могут заселиться в гостиницы и посещать экскурсии без QR-кодов

Туристам, приехавшим в Татарстан, не нужно предъявлять QR-код при заселении в гостиницу, при посещении музеев, выставок, экскурсий. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Ведомство уточнило: туристы могут заселяться в отели и пользоваться соответствующей инфраструктурой в нем (ресторанами, кафе, фитнес-залом, бассейном), посещать все объекты культуры (музеи, выставки) как индивидуально, так и в составе организованной туристической группы, посещать экскурсии, театры, кинотеатры при заполняемости не более 50%, но не более 500 человек, официальные спортивные и физкультурные мероприятия, зрелищно-развлекательные, культурные мероприятия при заполняемости не более 50%, но не более 500 человек без предъявления QR-кода или справки о перенесенном COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сертификат о вакцинации потребуется туристу при посещении заведений общепита, спортцентров, бассейнов, торговых центров. Также документ необходимо предъявлять при посещении театров, кинозалов, официальных мероприятий при заполняемости мест более 70%. Всем лицам старше 65 лет требуется предъявлять действующие QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.

В начале октября Казань оказалась на втором месте в рейтинге популярных городов, куда лучше всего поехать с классом осенью.



Татьяна Леухина