Сеть «ТАИФ-НК АЗС» выступила партнером открытия сезона Авторетроклуба-21

Несколько десятков ретромобилей приняли участие в необычном квесте на улицах Казани

В минувшие выходные в столице Татарстана официально стартовал летний сезон для РОО РТ «Авторетроклуб-21». Организация объединяет владельцев и мастеров восстановления ретромобилей. Утром в субботу жители и гости Татарстана могли полюбоваться машинами возраста 30+, а владельцы самих авто «спасали мир» от порабощения взбунтовавшимся искусственным интеллектом. Как это было и при чем тут сеть АЗС «ТАИФ-НК» — в материале «Реального времени».

«Сбор — у «Чаши»

К 10 утра на площадке парковки у Центра семьи «Казан», который татарстанцы по привычке называют «Чашей», начали стекаться не самые обычные авто, сразу приковывающие взгляд и пешеходов, и соседей по дороге своим видом. Ретромобиль просто не способен остаться незамеченным на трассе. И неважно, о каком авто идет речь — внушающем уважение своими габаритами Líncoln, восхищающей плавными обводами ГАЗ-21 «Волга», короле автодорог СССР — «Жигулях» или тарахтящем «ушастом» ЗАЗ-966.

Ретромобили стекались со всех сторон и целеустремленно спешили в одну точку. Первое задание необычного квеста (а именно так — в игровой форме — впервые решили открыть автосезон в Авторетроклубе-21) гласил: «Сбор у «Чаши».

— От привычных форматов представления клуба ретромобилей мы тоже не отказываемся, и ежегодный фестиваль у нас обязательно будет. Надеюсь, что на свой юбилей, а в этом году клубу исполняется 20 лет, мы и там сможем предложить что-то яркое, необычное и интересное. А это — наше открытие автосезона, и мы его захотели провести оригинально. Так получилось, что наши жены участвуют в квестах «Бегущий город» от «Загадки Казани». Связались с организаторами, и… получился авторетроквест, — поделился с журналистом «Реального времени» член правления клуба Альберт Бикбулатов.

Сам он вместе с командой прибыл на точку на Audi-100. На удивление журналиста ответил:

— Клуб объединяет всех любителей ретромобилей. А по ГОСТу, что у нас в стране принят, любое авто старше 30 лет считается классикой. Главное требование — оригинальное состояние. Так что, если владеете машиной, возраст которой перешагнул за три десятилетия, любите ее и не собираетесь расставаться, — присоединяйтесь!

Один из таких, влюбленных в эти, пусть подкидывающие проблем, требующие внимания и вложения средств, авто, — Максим Филиппов.

— Этим «Москвичом-412» владею с 2007 года. Машина 1971 года выпуска. Купил ее, еще когда был студентом. И это стало моим хобби. Сколько денег вложил? Как-то не считал… А работает — прекрасно: я на ней ездил первые 10 лет вообще постоянно: и зимой, и летом. Ну а чтобы ездить, приходилось чуть-чуть дорабатывать. Это для себя же: реализую свои хотелки, свои желания. Это моя любимая машина. Есть еще 402-й «Москвич» 1956 года. Он у меня появился даже раньше — в 2005-м. Но однажды забарахлил, и предложили взять еще и эту. 402-й пока ждет своего времени. Он тоже на ходу, но нужно немного приложить руки. А у этого «Москвича» юбилей, вот я и решил его покрасить, сделать: двигатель, добрался до подвески, салон, ну и, наверное, закончу на этом. Буду ездить кайфовать. Почему решил заниматься ретромобилями? Устаешь от работы, а тут приходишь и переключаешься, подзаряжаешься энергией, — рассказал о том, как погрузился в мир ретромобилей автовладелец. И добавил: — По дороге едешь, другие водители лайки показывают, сигналят. В серой массе современных авто такие машины сразу заметны. Они дарят эмоции, а это — самое дорогое.

И такая история за плечами практически у каждого.

«Задача — спасти мир»

Именно так. Ни больше и ни меньше.

— Сюжет игры в том, что экипажи на ретромобилях становятся участниками «движения сопротивления». По легенде, мир захватил искусственный интеллект, который стирает историческую память. И вот, нашим участникам на ретроавто, где нет электроники и они невидимы для ИИ, предстоит проехать по ключевым историческим узлам в городе и найти определенные коды. На старте каждый участник получает секретный конверт. Для каждой команды — свой. Так что пересекаться они будут только на отдельных точках. А в целом задание проходит в автономном режиме. Все задания связаны со знаковыми местами Казани, на каждом из которых нужно найти нечто, зафиксировать и отправить в протокол штаба. Есть и фотозадания — например, воспроизвести ретро-фотографию, приехав в определенную точку и сняв свой автомобиль максимально повторив кадр из прошлого. По сути, это что-то типа спортивного ориентирования. Только в игровой, да еще и полезной с точки зрения погружения в историю Казани форме, — ввела собравшихся в курс предстоящего действа представитель организатора квеста — экскурсионного центра «Загадки Казани» Юлия Жизневская.

В 10 утра — старт, в 17.00 — финиш. Добрых полтора десятка задач. Но… 7 часов без устали колесить по огромной Казани — не так-то и просто. А потому нужен отдых. В безопасных точках. Таких на карте предстоящего квеста организаторами предусмотрены две.

— Первая — это одна из заправочных станций сети «ТАИФ-НК АЗС». Пропуском в безопасную зону послужит специальная наклейка на лобовом стекле в пассажирской зоне авто. По этой же наклейке можно получить кофе на каждого члена экипажа. Подтверждением посещения точки станет фото участников с авто на фоне АЗС, — пояснила Юлия Жизневская.

Вторая точка — площадка на озере Лебяжье, где участников квеста ожидали обед, отдых и подготовка к завершающему этапу.

«Мы рады стать участниками авторетродвижения»

Удобная большая территория, АЗС-маркет, где можно найти все, что нужно в пути — от автомасел и до расходников, от снеков и свежей выпечки до натурального молотого кофе, и, разумеется, высококачественный бензин и дизельное топливо. Все это доступно каждому посетителю любой из заправочных станций одной из крупнейших сетей АЗС Татарстана — ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Сеть выступила партнером первого авторетроквеста.

— АЗС «ТАИФ-НК» рады стать участниками авторетродвижения республики. Мы приветствуем всех участников квеста. Ретромобили требуют к себе особенно бережного отношения, а значит, и высокого качества моторного топлива. И именно такое топливо поставляется на АЗС сети напрямую от поставщика — одного из самых инновационных НПЗ России — нефтеперерабатывающего комплекса ТАИФ-НК, — подчеркнул Наиль Шайдуллин в разговоре с журналистом «Реального времени».

Можно еще добавить, что и кофе не просто натуральный, но еще и на разные вкусы. И участники квеста это оценили. С удовольствием подзаряжались энергией и бодростью в не самый теплый апрельский день.

Пока люди дегустировали кофе, их железные кони — заправлялись. А потом можно снова в путь.

«Мы взглянули на наш город по-новому»

К пяти вечера участники квеста вновь собрались на парковке у «Чаши». В ожидании подведения итогов активно делились впечатлениями.

— Практически все представители экипажей сейчас, на финише, отмечают, что взглянули на родной город по-новому. Очень интересно, — выразил общее мнение Альберт Бикбулатов.

А затем было награждение. Экипажи ГАЗ-24 «Черная молния» и ЗАЗ 968М «Зеленый шершень» смогли точнее всех воспроизвести с помощью своих авто ретрофотографии на улицах Казани. Семья Филипповых, отправившаяся «спасать мир» на авто Líncoln, стали лучшими в номинации «За идеальное слияние с эпохой аналоговых машин», Сразу два экипажа, выступавшие на ЗАЗ-966 и ГАЗ-21, были удостоены статуса «Хранитель реликвии» за максимальное сохранение своих авто в первозданном виде. Наконец, победителями квеста «Карбюратор против кода» стала команда «Алтан», занявшая на своем ГАЗ-24 третье место, «Три подружки в тачке» на ГАЗ-21 стали серебряными призерами игры и команда «Кобанда» на ВАЗ-2106 обошла всех по точности, креативности и скорости выполнения заданий.

Вместе с дипломами победители квеста также получили приятные каждому автовладельцу призы:

— Сеть «ТАИФ-НК АЗС», став партнером открытия сезона, предоставила прекрасные подарки, которые по достоинству оценит любой автовладелец: топливные карты. Для членов клуба это очень в тему призы. Надеюсь, что это сотрудничество между «ТАИФ-НК АЗС» и нашим клубом будет и в будущем продолжаться, развиваться и обретать новые формы, — перед тем как попрощаться, поделился с журналистом «Реального времени» член правления Авторетроклуба-21 Альберт Бикбулатов.

А участник клуба Рафаэль Давыдов, обращаясь ко всем собравшимся, подчеркнул:

— Друзья, это прекрасно, что у нас появился такой формат для встречи, и надеюсь, что это будет отличным началом сезона для всех и нашей новой традицией в нашем любимом деле.

