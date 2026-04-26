В Татарстане 27 апреля ожидается ветер с порывами до 26 м/с

Фото: Динар Фатыхов

Сильный ветер 15—20 м/с, порывами до 26 м/с местами ожидается на территории Татарстана и в городе Казани днем и вечером 27 апреля 2026 года.

Жителей призывают быть внимательными на улице, избегать нахождения у шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними автомобили.

Ариана Ранцева