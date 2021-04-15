Итоги дня: абсолютный температурный рекорд в Татарстане, санкции США, приговор убийце Деданина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 15 апреля.
- Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил, что все бессмысленные процедуры, абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей, нужно решительно убирать. Также он отметил необходимость обмена опытом между регионами в этом вопросе, а профильным комиссиям Госсовета поручил обобщать лучшие практики и вместе с АСИ помогать внедрять их в учреждениях.
- Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, запрет американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы страны. В МИД РФ заявили, что Москва в ближайшее время ответит на санкции Вашингтона.
- Казанский туберкулезный диспансер все-таки закрыли. Плановая проверка Роспотребнадзора Татарстана в марте — апреле 2021 года выявила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние Казанской туберкулезной больницы в Высокогорском районе. По мнению ведомства, эти нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью как пациентов, так и медработников. Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 6.4 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности медучреждения.
- В Казани и Татарстане установлен температурный рекорд. Сейчас Татарстан находится под влиянием Сибирского антициклона в очень теплой воздушной массе. В столице республики воздух прогрелся до +21,4°, в Татарстане температуры в полдень составили +18...+24, снова достигнув рекордного значения. Однако уже завтра в Казани температура начнет опускаться. В пятницу через республику пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью осадки маловероятны, однако днем в отдельных районах возможен небольшой дождь.
- Решение об отключении отопления в Казани пока не принято. Об этом скажут, как только выйдет постановление, сообщили в пресс-службе мэрии города. Отметим, согласно памятке Роспотребнадзора, окончанием отопительного сезона считается день, в преддверии которого в течение пяти суток температура воздуха поднимается выше 8 градусов.
- В Бугульме приговорили к 12 годам колонии убийцу бизнесмена Деданина. 54-летнего уроженца Армении Араика Мирзояна признали виновным в расстреле совладельца ТД «Изобилие» Евгения Деданина из мести, а также в незаконном обороте оружия и его переделке. Подсудимый вину признал еще на следствии, но в суде каяться и просить прощения не стал.
- Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана озвучил список зданий, где в этом году стартует реконструкция. В Казани планируют отреставрировать «Белую мечеть» и один из объектов культурного наследия, который располагается на ул. Старой, 4. Реставрацию в Михаило-Архангельской церкви из села Архангельские Кляри Камско-Устьинского района планируют завершить в этом году. Также в Казани завершили реставрацию памятника Владимиру Ленину.
- Выручка ПАО «КАМАЗ» за первый квартал 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020-го, выросла на 49%, превысив 48 млрд рублей. Рост выручки объясняется возросшей динамикой продаж на внутреннем рынке, в частности реализацией новой модели поколения К5 — КАМАЗ-54901, а еще интересом к автотехнике поколения К4 на компримированном и сжиженном природном газе. Чистая прибыль за отчетный период, по сравнению с первым кварталом 2020-го, достигла 1,2 млрд рублей, увеличившись более чем в два раза.
- В Казани 20-летнего студента медицинского колледжа насмерть сбил автомобиль «Газель». Смертельный наезд на студента медколледжа в Казани попал на камеры видеонаблюдения. Молодой человек, стоя на тротуаре, не увидел, что к нему медленно, двигаясь задним ходом, приблизилась грузовая «Газель». Водитель сбил парня, а затем переехал, но не сразу понял, что произошло, поэтому остановился через несколько метров.
- Более 22 млрд рублей правительство России направит на программу ФОТ 2.0, которая нацелена на сохранение рабочих мест. Программу ФОТ 2.0 запустили в июне 2020 года. Она предусматривала льготные займы пострадавшему в период пандемии бизнесу, при этом задолженность полностью списывалась с заемщика при условии, что он не сокращает персонал более чем на 20%, а по итогам программы численность сотрудников составляет более 90%. Если штат сохранялся на уровне 80—90% — заемщику списывали половину займа.
- От причальной стенки в Кушниковском затоне Мариинско-Посадского района Чувашии вместе с льдиной оторвало вмерзшее в лед пустое судно. Течением по Волге катер принесло в Татарстан. Подойти к нему невозможно из-за ледохода и образовавшихся ледяных торосов. Приволжское следственное управление на транспорте выясняет обстоятельства произошедшего.
- Получивший тяжелую травму головы во время соревнований в Москве 12-летний прыгун в воду из Казани вышел из комы. Пока он не может полностью ориентироваться в пространстве. Он реагирует на слова врачей, а также самостоятельно двигает руками и ногами.
- Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что более половины россиян не боятся заразиться коронавирусом. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов, не болевших COVID-19, из всех округов страны. Немного боятся коронавируса 36% россиян, а 8% — очень боятся.
- Юриста ФБК (признан иностранным агентом) Любовь Соболь московский суд приговорил к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Соболь проходила по делу исполнителем, а не организатором. Ранее сообщалось, что Соболь пыталась проникнуть в чужую квартиру, чтобы найти предполагаемого сотрудника спецслужб.
- «Индекс борща» в Казани составил 226 рублей 23 копейки. Такова себестоимость пятилитровой кастрюли супа, в состав которого входят: 500 г свеклы, 300 г свинины, 200 г моркови, 300 г белокочанной капусты, 200 г лука репчатого, 90 г томатной пасты, 30 г подсолнечного масла, 200 г сметаны и два зубчика чеснока.
- В Татарстане экс-главу Минэкологии РТ отдали под суд за организацию убийства и взятки. 69-летнего Агляма Садретдинова обвиняют в организации убийства и четырех взятках 2000-х годов. По версии следствия, в 2003 году на посту главы района Садретдинов организовал убийство местного активиста, который неоднократно жаловался на действия руководителя. Исполнителями выступили участники казанской группировки «Квартала» — за 180 тысяч рублей они застрелили активиста во дворе его дома, считают силовики.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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