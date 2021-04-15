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Общество

В Казани планируют отреставрировать Белую мечеть

16:07, 15.04.2021 2
В Казани планируют отреставрировать Белую мечеть
Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

В Казани планируют начать реставрационные работы в Белой мечети (Ново-Слободская мечеть) в Ново-Татарской слободе. Об этом сообщил председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Сейчас мечеть закрыта для посещений, объект законсервирован. В 2021 году начнутся работы по проектированию.

«Предполагается воссоздание минарета. Есть вопросы по территории, она достаточно мала. Для нужд религиозного объекта важно, чтобы было больше территории, но мы будем это решать в рамках проектирования. Проект уже покажет, какая сумма потребуется для масштабных реставрационных работ», — рассказал Гущин.

Ранее «Реальное время» рассказывало об истории старинной Белой мечети в Казани.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    ДУМ РТ обязан вложиться в реставрацию. За границу ездить деньги есть, а восстановить мечеть нет? Какие они тогда верующие? Или можно верить во Всевышнего дома, не посещая мечети?
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  • Анонимно 15 апр
    не ваше дело ктодожен вложиться
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