В Казани планируют отреставрировать Белую мечеть

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

В Казани планируют начать реставрационные работы в Белой мечети (Ново-Слободская мечеть) в Ново-Татарской слободе. Об этом сообщил председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.



Сейчас мечеть закрыта для посещений, объект законсервирован. В 2021 году начнутся работы по проектированию.

«Предполагается воссоздание минарета. Есть вопросы по территории, она достаточно мала. Для нужд религиозного объекта важно, чтобы было больше территории, но мы будем это решать в рамках проектирования. Проект уже покажет, какая сумма потребуется для масштабных реставрационных работ», — рассказал Гущин.

Ранее «Реальное время» рассказывало об истории старинной Белой мечети в Казани.



Ольга Плешкова