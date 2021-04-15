Реставрацию Михаило-Архангельской церкви планируют завершить этим летом

Фото: Ринат Назметдинов (на фото — Иван Гущин)

Наделавшую много шума Михаило-Архангельскую церковь, которая относится к памятникам деревянного зодчества, передали в руки экспертов реставрационной компании из Костромы. Реставрационные работы они ведут ежедневно, чтобы уже сентябре в храме начались богослужения. Об этом рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Он отметил, что реставраторам пришлось заменить порядка 50—60% подлинных деревянных элементов, поскольку это объект глубокой аварийности, в части здания церкви произошли обрушения.

— Мы идем по пути докомпоновки: отрезаем гнилое, докомпоновываем свежим материалом, в целом идет очень бережная реставрация, — уточнил Гущин.

Подробнее о скандале вокруг реставрации церкви — в материале «Реального времени».