Реставрацию Михаило-Архангельской церкви планируют завершить этим летом
Наделавшую много шума Михаило-Архангельскую церковь, которая относится к памятникам деревянного зодчества, передали в руки экспертов реставрационной компании из Костромы. Реставрационные работы они ведут ежедневно, чтобы уже сентябре в храме начались богослужения. Об этом рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Он отметил, что реставраторам пришлось заменить порядка 50—60% подлинных деревянных элементов, поскольку это объект глубокой аварийности, в части здания церкви произошли обрушения.
— Мы идем по пути докомпоновки: отрезаем гнилое, докомпоновываем свежим материалом, в целом идет очень бережная реставрация, — уточнил Гущин.
Подробнее о скандале вокруг реставрации церкви — в материале «Реального времени».Общество Татарстан
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