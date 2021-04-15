Новости общества

01:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане на Волге «дрейфует» пустой катер

03:35, 15.04.2021 2
В Татарстане на Волге «дрейфует» пустой катер
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане на Волге среди льдин дрейфует катер «Ярославец». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сотрудники ГИМС получили сообщение, что от причальной стенки в Кушниковском затоне Мариинско-Посадского района Чувашии вместе с льдиной оторвало вмерзшее в лед судно. Оно идет вниз по Волге и находится в районе железнодорожного моста в Зеленодольске. Людей на борту нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инспекторы ГИМС на судне на воздушной подушке «Славир-9У» выдвинулись на место, однако подойти к катеру невозможно из-за ледохода. Владелец судна связался с сотрудниками МЧС, и как только катер прибьет к берегу, он его заберет.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Чисто летучий голландец
    Ответить
    Анонимно 15 апр
    Летучий ярославец.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем