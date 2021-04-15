Новости общества

01:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Смертельный наезд на студента в Казани попал на видео

14:11, 15.04.2021 1
Смертельный наезд на студента в Казани попал на видео
Фото: кадр видео ГИБДД

Смертельный наезд на студента медколледжа в Казани попал на камеры видеонаблюдения. Кадры с места происшествия предоставили в ГИБДД Казани.

На кадрах видно, что молодой человек стоит у дороги и смотрит в сторону направления движения автомобилей. Медленно, двигаясь задним ходом, к нему приблизилась грузовая «Газель», сбила его, а затем переехала. Водитель, видимо, не сразу поняв, что произошло, остановился через несколько метров.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 20-летнего студента медицинского колледжа насмерть сбил автомобиль «Газель».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем