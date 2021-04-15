Смертельный наезд на студента в Казани попал на видео
Смертельный наезд на студента медколледжа в Казани попал на камеры видеонаблюдения. Кадры с места происшествия предоставили в ГИБДД Казани.
На кадрах видно, что молодой человек стоит у дороги и смотрит в сторону направления движения автомобилей. Медленно, двигаясь задним ходом, к нему приблизилась грузовая «Газель», сбила его, а затем переехала. Водитель, видимо, не сразу поняв, что произошло, остановился через несколько метров.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 20-летнего студента медицинского колледжа насмерть сбил автомобиль «Газель».
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