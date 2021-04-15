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Экс-главу Минэкологии Татарстана отдали под суд за организацию убийства и взятки

18:07, 15.04.2021 21
Экс-главу Минэкологии Татарстана отдали под суд за организацию убийства и взятки
Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении расследования дела бывшего министра экологии Татарстана и экс-главы Буинского района. 69-летнего Агляма Садретдинова будут судить по обвинению в организации убийства и четырех взятках 2000-х годов.

По версии следствия, в 2003 году на посту главы района Садретдинов организовал убийство местного активиста Рашида Садыкова, который неоднократно жаловался на действия руководителя. Исполнителями выступили участники казанской группировки «Квартала» — за 180 тысяч рублей они застрелили Садыкова во дворе его дома, считают силовики. В 2010 году непосредственный исполнитель и посредник указанного преступления были осуждены. Дело в отношении Садретдинова тогда было прекращено за отсутствием состава преступления. Однако его возобновили спустя 10 лет.

В ходе расследования вскрылись и другие факты. По версии следствия, в 2000—2006 годах Садретдинов получил взятки на сумму более 600 тысяч рублей за оказание содействия в приобретении муниципальной недвижимости в Буинске.

Вину бывший чиновник не признает. И с июля 2020-го находится под стражей. Его интересы на следствии представляли три адвоката.

Работу следователей возглавлял замруководителя 1-го отдела Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов. Сейчас он разрабатывает дело предполагаемого «маньяка» Игоря Птицина.

В прокуратуре Татарстана уточнили — дело экс-министра будет направлено в Буинский районный суд.

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комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Какой позор.
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  • Анонимно 15 апр
    Добрейшей души человек!
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    Анонимно 15 апр
    19:56, не напомните, в чём проявилась его "доброта"? Сахарного завода практически, считай, что нет, банкрот; квартира служебная в Казани по ул. Галактионова успешно реализована, дом на Лесной в Буинске, стоявший на балансе района как служебный - через несколько операций снова поступил во владение, ещё один дом на Лесной и т.д. и пр.
    Может и вам так "повезло", тоже стали удаЩливым? Характер взаимоотношений раскройте.
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  • Анонимно 15 апр
    Справедливость восторжествует и все остаётся позади, Держитесь, Аглям Киямович
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    Анонимно 15 апр
    19.58, конечно восторжествует. Поэтому ждите его лет через 20. Да, "нагретых нар" не будет, всем надоело, когда осуждённые и арестные по ресторанам с девочками разъезжают - уедет в Сибирь.
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  • Анонимно 15 апр
    Через столько лет нашлись какие то доказательства что можно человека в тюрьму посадить? Как такое может быть если их сразу не нашли???
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    Анонимно 15 апр
    19.59, доказательства были всегда, с 2003г., взять его не давали, слишком много перетаскал аулдашам, дорог им был, но и их сумели нейтролизовать.
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  • Анонимно 15 апр
    Слепить дело из того, что было сделано другим заядлым преступником-многократным убийцей-мародорем - ну просто шикарный метод у следователей "расследовать" дела!
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    Анонимно 15 апр
    Требуем проверить силами местного ЧК факты присвоения докторской и кандидатских степеней, диссертации писались в ульяновском сельхозвузе. Сотрудники вуза готовы покаяться, при умелом заходе на них.
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    Анонимно 16 апр
    сроки давности поди вышли
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    Анонимно 15 апр
    Что объединяло депутата предыдущих созывов Госдумы от КПРФ Кругликова с обвиняемым Садредтдиновым? Звонил ли ночью домой в Москву депутату Кругликову Садретдинов с просьбой отозвать депутатский запрос о фактах коррупции в Буинском районе РТ в 2003г. незадолго до убийства помощника депутата Рашида Садыкова?
    Знаком ли обвиняемый Садретдинов с доктором сельскохозяйственных Корниенко? Что их объединяло?
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    Анонимно 15 апр
    20:04, организовать страшное преступление (уже не первое в его "послужном списке) и попытаться свалить на коммерса, от которого кормился - вот это самое мерзкое.
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  • Анонимно 16 апр
    Спасибо следствию что довели дело до суда , приговор должен быть справедливый , убийца должен сидеть реальный срок
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  • Анонимно 16 апр
    Сахарный завод развалили другие люди и намного позже. Это частная компания, а не гос. Во время Садретдинова промышленность и сельское хозяйство района были на максимуме расцвета, как никогда! Все жители это знают и благодарны. Я в том числе. А мешать грязь будучи родственником убийцы-сидельца, который пытается отмазаться от правосудия, оговорив честного человека, не получится! Смеётся хорошо тот, кто смеётся последним! Угомонитесь уже писать ложь! Один и тот же нечеловек пишет грязную ложь в комментариях : это преследуется по закону теперь, имейте в виду.
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  • Анонимно 16 апр
    Желаем всем Буинском добра Садретдинову и победы в суде над главным бандитом Буинска, который держит в страхе даже из тюрьмы все население, угрожая всем, что скоро выйдет, сократив срок пребывания, свалив свое преступление на невиновного. С уважением, жители района.
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    Анонимно 16 апр
    огласите весь список, житель!
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  • Анонимно 16 апр
    Ознакомились с делом, можно сделать точный вывод : невиновен.
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  • Анонимно 16 апр
    Удачи в суде Садретдинову. Мы за Вас.
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  • Анонимно 16 апр
    Для читающих комментарии хочу сказать: все негативные комментарии под каждой статьёй об этом человеке пишет один и тот же недочеловек, родственник настоящего убийцы. Поэтому прошу не читать и не верить словам, написанным от злобы и мести.
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  • Анонимно 16 апр
    Как стало легко посадить человека по показанию многократного убийцы! Что за правосудие в Татарстане? Куда смотрит руководство республики?
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  • Анонимно 16 апр
    Аллах, помоги этому добрейшему хорошему человеку в трудный час его судьбы! Помоги одержать Победу и показать всем, что Правда и Труд всегда побеждают Ложь, Месть и Несправедливость!
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