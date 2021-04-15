Экс-главу Минэкологии Татарстана отдали под суд за организацию убийства и взятки

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Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении расследования дела бывшего министра экологии Татарстана и экс-главы Буинского района. 69-летнего Агляма Садретдинова будут судить по обвинению в организации убийства и четырех взятках 2000-х годов.



По версии следствия, в 2003 году на посту главы района Садретдинов организовал убийство местного активиста Рашида Садыкова, который неоднократно жаловался на действия руководителя. Исполнителями выступили участники казанской группировки «Квартала» — за 180 тысяч рублей они застрелили Садыкова во дворе его дома, считают силовики. В 2010 году непосредственный исполнитель и посредник указанного преступления были осуждены. Дело в отношении Садретдинова тогда было прекращено за отсутствием состава преступления. Однако его возобновили спустя 10 лет.

В ходе расследования вскрылись и другие факты. По версии следствия, в 2000—2006 годах Садретдинов получил взятки на сумму более 600 тысяч рублей за оказание содействия в приобретении муниципальной недвижимости в Буинске.

Вину бывший чиновник не признает. И с июля 2020-го находится под стражей. Его интересы на следствии представляли три адвоката.

Работу следователей возглавлял замруководителя 1-го отдела Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов. Сейчас он разрабатывает дело предполагаемого «маньяка» Игоря Птицина.

В прокуратуре Татарстана уточнили — дело экс-министра будет направлено в Буинский районный суд.