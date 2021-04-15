Более половины россиян не боятся заразиться коронавирусом

Фото: Максим Платонов

56% опрошенных сообщили, что не боятся заразиться коронавирусом. Исследование подготовил сервис по поиску работы SuperJob.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов, не болевших COVID-19, из всех округов страны. Немного боятся коронавируса 36% россиян, а 8% очень боятся.

70% молодежи до 24 лет не боятся COVID-19, а люди от 35 лет больше боятся заразиться коронавирусом. Женщины боятся заразиться чаще, чем мужчины, — 50% против 38%.

Сейчас не боятся коронавируса больше респондентов, чем на пике первой и второй волны пандемии: тогда было 50% и 42% соответственно.

Ранее коронавирусом боялись заразиться 58% россиян, ранее не болевших COVID-19.



Алексей Нечаев