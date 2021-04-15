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Мэрия Казани: решение об отключении отопления пока не принято

08:20, 15.04.2021 4
Мэрия Казани: решение об отключении отопления пока не принято
Фото: pixabay.com

Решение об отключении отопления пока не принято. Об этом скажут, как только выйдет постановление, сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани.

Отметим, согласно памятке Роспотребнадора, окончанием отопительного сезона считается день, когда температура воздуха держится более 8 градусов в течение пяти дней.

Фото: pixabay.com

Напомним, вчера в Казани зафиксировали температурный рекорд. Термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд был поставлен 14 апреля 1995 года. Тогда столбики термометров показали +20,9 градуса. Среднесуточная температура для этого времени года равна 5—6 градусам. Сейчас температуры превышают норму на 8—9 градусов. Это большая температурная аномалия.

Однако трехдневный всплеск жары (13, 14 и 15 апреля) сменит прохладная погода. Сейчас в регионе формируются условия для прихода воздуха с Арктики. В пятницу в Татарстане пройдет холодный фронт, а за ним придет к нам арктический воздух: температура снизится и достигнет климатической нормы.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Здравствуйте!
    не нужно отключать, будут еще прохладные дни
    Но почему нельзя разумно убавить?
    Батареи такие горячие, как будто на улице минус 20!
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  • Анонимно 15 апр
    А Уфа уже с 13 апреля завершила отопительный сезон. Мэр Греков думает что и дальше пальмы будут цвести.
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  • Анонимно 15 апр
    Все дело в деньгах. Система оплаты за отопление должна быть такой, чтобы максимальную оплату управляющие компании получали за среднюю температуру в квартирах 22 - 24 градуса, при более низкой или более высокой температуре оплата должна снижаться. Тогда коммунальщики будут сами заинтересованы в регулировании отопления. Мэру Метшину давно пора внедрить такую систему, но проще ничего не делать.
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  • Анонимно 15 апр
    Уже который день звоню в ЖЭК, прошу убавить тепло, не реагируют. Дома жарко, душно, спать даже с открытыми окнами тяжело. Поскорее бы отключили((
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