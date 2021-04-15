Мэрия Казани: решение об отключении отопления пока не принято

Решение об отключении отопления пока не принято. Об этом скажут, как только выйдет постановление, сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани.

Отметим, согласно памятке Роспотребнадора, окончанием отопительного сезона считается день, когда температура воздуха держится более 8 градусов в течение пяти дней.

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Напомним, вчера в Казани зафиксировали температурный рекорд. Термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд был поставлен 14 апреля 1995 года. Тогда столбики термометров показали +20,9 градуса. Среднесуточная температура для этого времени года равна 5—6 градусам. Сейчас температуры превышают норму на 8—9 градусов. Это большая температурная аномалия.

Однако трехдневный всплеск жары (13, 14 и 15 апреля) сменит прохладная погода. Сейчас в регионе формируются условия для прихода воздуха с Арктики. В пятницу в Татарстане пройдет холодный фронт, а за ним придет к нам арктический воздух: температура снизится и достигнет климатической нормы.

Маргарита Головатенко