Индекс борща в Казани составил 226 рублей

Как изменилась в цене пятилитровая кастрюля борща по стандартному рецепту в России, подсчитали специалисты ОФД «Такском». Также были опубликованы цены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.

В России средняя цена за кастрюлю борща в марте 2021 года составила 220 рублей 63 копейки — она выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Казани приготовить суп можно за 226 рублей 23 копейки, а в Санкт-Петербурге придется потратить 223 рубля 39 копеек.

В состав борща входят: 500 г свеклы, 300 г свинины, 200 г моркови, 300 г белокочанной капусты, 200 г лука репчатого, 90 г томатной пасты, 30 г подсолнечного масла, 200 г сметаны и 2 зубчика чеснока.

«Индекс цен на продовольствие FAO стабильно растет с июня 2020 года и в марте 2021 года достиг максимума за последние 7 лет — 118,5 пункта (рост индекса за последние 12 месяцев — 26 пунктов)», — ранее сообщалось в аналитическом обзоре НРА «Продовольственная инфляция: начало нового цикла».

Алексей Нечаев