Захарова заявила, что Москва в ближайшее время ответит на санкции Вашингтона

Москва в ближайшее время сообщит свой ответ на новые санкции США, в данный момент он прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Наш ответ неотвратим, он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время, — приводит ТАСС ее слова.

Представитель дипломатического ведомства уточнила, что над ответом работают эксперты. Она указала, что Вашингтон, вновь вводя антироссийские санкции, просто пытается разрушить отношения с Москвой.

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Отвечая на вопрос о поручениях, которые получили ведомства двух стран после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, Захарова сказала: «Что касается тех сигналов, которые должны были пройти, честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили».

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, запрет американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы страны.

Татьяна Леухина