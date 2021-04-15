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Источник: 12-летний прыгун в воду из Казани вышел из комы

14:52, 15.04.2021 1
Источник: 12-летний прыгун в воду из Казани вышел из комы
Фото: vk.com

Получивший тяжелую травму головы во время соревнований в Москве 12-летний прыгун в воду Артемий Токарев из Казани пришел в себя, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, юный спортсмен вышел из комы, но пока не может полностью ориентироваться в пространстве. Он реагирует на слова врачей, а также самостоятельно двигает руками и ногами.

Напомним, 12-летний прыгун в воду из Казани Артемий Токарев оступился во время прыжка и ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Сразу после случившегося он был срочно госпитализирован. В воскресенье Артемий был прооперирован и введен в медикаментозную кому.

Следственный комитет уже начал проверку.

СпортВодные виды спортаОбществоПроисшествия
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  • Анонимно 15 апр
    Дай Бог ему здоровья, а родителям - терпения и надежду!
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