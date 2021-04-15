Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно

Юриста ФБК (организация признана в России иноагентом) Любовь Соболь московский суд приговорил к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства», — зачитала приговор судья Инна Шилободина.

Она проходила по делу исполнителем, а не организатором.

«Неустановленные лица в неустановленное время решили незаконно проникнуть в квартиру Субботиной и Кудрявцевой и убедили Соболь выступить исполнителем преступления», — сказано в решении судьи.

Прокурор запрашивал приговорить юриста к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.

Ранее сообщалось, что Соболь пыталась проникнуть в чужую квартиру, чтобы найти предполагаемого сотрудника спецслужб.

Алексей Нечаев