Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно
Юриста ФБК (организация признана в России иноагентом) Любовь Соболь московский суд приговорил к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства», — зачитала приговор судья Инна Шилободина.
Она проходила по делу исполнителем, а не организатором.
«Неустановленные лица в неустановленное время решили незаконно проникнуть в квартиру Субботиной и Кудрявцевой и убедили Соболь выступить исполнителем преступления», — сказано в решении судьи.
Прокурор запрашивал приговорить юриста к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.
Ранее сообщалось, что Соболь пыталась проникнуть в чужую квартиру, чтобы найти предполагаемого сотрудника спецслужб.
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