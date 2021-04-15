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США ввели новые санкции против России

15:21, 15.04.2021 2
США ввели новые санкции против России
Фото: wikipedia.org

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Как сообщается на сайте президента Америки, США также запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

«Соединенные Штаты будут накладывать расходы на Россию стратегически и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия. Это включает, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах, их союзников и партнеров», — говорится на сайте.

Также в США объявили службу внешней разведки России ответственной за кибератаку на SolarWinds.

Всего Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы США.

Ранее появилась информация, что США намерены ввести санкции против России, подозревая, что она вмешалась в выборы президента Штатов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Я думаю, что Россия должна быть самодостаточной и закупать, еще раньше, надо было не доллары,строить яхты и дворцы, а покупать технологии на производство всего, чтобы никакие санкции не могли навредить промышленности нашей стране!
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  • Анонимно 15 апр
    Такие полезные санкции.
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