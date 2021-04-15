Путин заявил, что надо убирать унизительные бюрократические процедуры в соцсфере

Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил, что все бессмысленные процедуры, абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей, нужно решительно убирать.

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», — передает слова Путина ТАСС.

Также он отметил необходимость обмена опытом между регионами в этом вопросе, а профильным комиссиям Госсовета поручил обобщать лучшие практики и вместе с АСИ помогать внедрять их в учреждениях.

Ранее Путин поручил принять меры для обеспечения роста доходов в регионах страны с низкими финансовыми показателями населения. Кабмин должен «обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития» в регионах с экономическими показателями ниже среднего по РФ. Президент ожидает опережающего роста доходов граждан и инвестиций в основной капитал.



Алексей Нечаев