Выручка КАМАЗа за год выросла на 49%, до 48 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Выручка ПАО «КАМАЗ» за первый квартал 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го выросла на 49%, превысив 48 млрд рублей, сказано в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия.



Рост выручки объясняется возросшей динамикой продаж на внутреннем рынке, в частности реализацией новой модели поколения К5 — КАМАЗ-54901, а еще интересом к автотехнике поколения К4 на компримированном и сжиженном природном газе. Чистая прибыль за отчетный период по сравнению с первым кварталом 2020-го достигла 1,2 млрд рублей, увеличившись более чем в два раза.

Фото: realnoevremya.ru

Читая прибыль КАМАЗа составила 1,01 млрд рублей. Напомним, в прошлом году за аналогичный период предприятие терпело убыток в 798 млн рублей. Валовая прибыль в первом квартале также увеличилась по сравнению с прошлым годом (3,19 млрд рублей) и составила 4,38 млрд рублей. В 2019-м КАМАЗ также терпел убыток на 1,5 миллиарда.

Маргарита Головатенко