Более 22 млрд рублей кабмин России направит на программу сохранения рабочих мест

Фото: Максим Платонов

Более 22 млрд рублей правительство России направит на программу ФОТ 2.0, которая нацелена на сохранение рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС.

«С июня прошлого года для поддержки и сохранения занятости в период распространения коронавирусной инфекции правительство запустило программу ФОТ 2.0. Сегодня дополнительно выделим более 22 млрд рублей на ее завершение», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что более 5 млн рабочих мест удалось сохранить благодаря этой программе.

«Подавляющее большинство предприятий, которые в ней участвовали, продемонстрировали высокую социальную ответственность при выполнении своих обязательств. Они сумели сохранить число сотрудников на уровнях, которые дают возможность полностью или частично списать долг по займам», — заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. На программу будет направлено 7,7 млрд рублей.



Алексей Нечаев