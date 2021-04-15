Более 22 млрд рублей кабмин России направит на программу сохранения рабочих мест
Более 22 млрд рублей правительство России направит на программу ФОТ 2.0, которая нацелена на сохранение рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС.
«С июня прошлого года для поддержки и сохранения занятости в период распространения коронавирусной инфекции правительство запустило программу ФОТ 2.0. Сегодня дополнительно выделим более 22 млрд рублей на ее завершение», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что более 5 млн рабочих мест удалось сохранить благодаря этой программе.
«Подавляющее большинство предприятий, которые в ней участвовали, продемонстрировали высокую социальную ответственность при выполнении своих обязательств. Они сумели сохранить число сотрудников на уровнях, которые дают возможность полностью или частично списать долг по займам», — заявил Мишустин.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. На программу будет направлено 7,7 млрд рублей.
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