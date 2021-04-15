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В Казани начнут консервацию ранее жилого дома, относящегося к культурному наследию

14:25, 15.04.2021 5
В Казани начнут консервацию ранее жилого дома, относящегося к культурному наследию
Фото: скриншот google.com/maps

17 апреля, в канун Международного дня охраны памятников и исторических мест, в Казани приступят к консервации одного из объектов культурного наследия, который располагается на ул. Старой, 4. Это бывший жилой дом, относится к периоду конца XVII — начала XVIII веков. Об этом сообщил глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Также он призвал присоединиться к этой волонтерской акции всех желающих. С этой инициативой в комитет, сообщил Гущин, обратился автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев.

Это не первый опыт совместной работы: зимой 2021 года была проведена подобная акция и в жилом доме, относящемся к XIX веку, по ул. Меховщиков, 2, как его еще называли — дом торгового общества «Мазут».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Это питейный дом? Кабак?
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  • Анонимно 15 апр
    Если относится к культурному наследию, значит однозначно надо защитить.
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  • Анонимно 15 апр
    а консервация что означает - стоять будет или как-то задействовать.
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    Анонимно 15 апр
    тоже не поняла, что это означает. Видимо, сохранение дома
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  • Анонимно 15 апр
    когда власти уберут позорище в самом туристическом центре города - дом 26 на улице Коротченко ? Сотни туристов получают культурный шок от лицезрения трущоб и их обитателей - бомжей. Такое ощущение что бомжи главенствуют в этом городе - их никто не трогает,и они там устроили свои ночлежки. Поймите - если Казань хочет привлекать и дальше туристов, нужно прибраться в своем городе и очистить его от таких язв. А пока одни отговорки...
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