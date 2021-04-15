В Казани начнут консервацию ранее жилого дома, относящегося к культурному наследию

17 апреля, в канун Международного дня охраны памятников и исторических мест, в Казани приступят к консервации одного из объектов культурного наследия, который располагается на ул. Старой, 4. Это бывший жилой дом, относится к периоду конца XVII — начала XVIII веков. Об этом сообщил глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Также он призвал присоединиться к этой волонтерской акции всех желающих. С этой инициативой в комитет, сообщил Гущин, обратился автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев.

Это не первый опыт совместной работы: зимой 2021 года была проведена подобная акция и в жилом доме, относящемся к XIX веку, по ул. Меховщиков, 2, как его еще называли — дом торгового общества «Мазут».