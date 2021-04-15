В Казани завершили реставрацию памятника Ленину
В Казани завершили реставрацию памятника Владимиру Ленину. Об этом на пресс-конференции заявил глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Мы полностью завершили реставрацию памятника федерального значения, который расположен на площади Свободы, — это памятник Ленину. Реставрация объекта проводилась лицензированной организацией», — отметил он.
Отмечается, что разрушение памятника происходило изнутри — у него была качественная гидрозащита. Специалистам пришлось разработать методику восстановления.
Ранее глава отделения КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов заявил, что отреставрированный памятник Владимиру Ленину в Казани собираются открыть в апреле.
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