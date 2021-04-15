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В Казани завершили реставрацию памятника Ленину

13:51, 15.04.2021 1
В Казани завершили реставрацию памятника Ленину
Фото: realnoevremya.ru

В Казани завершили реставрацию памятника Владимиру Ленину. Об этом на пресс-конференции заявил глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы полностью завершили реставрацию памятника федерального значения, который расположен на площади Свободы, — это памятник Ленину. Реставрация объекта проводилась лицензированной организацией», — отметил он.

Отмечается, что разрушение памятника происходило изнутри — у него была качественная гидрозащита. Специалистам пришлось разработать методику восстановления.

Ранее глава отделения КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов заявил, что отреставрированный памятник Владимиру Ленину в Казани собираются открыть в апреле.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    А табличку повесили кто он такой?
    Сколько в его правление погибло от пуль и голода миллионов человек в Красной России в целом и в Красной Татарии в частности?
    Ответить
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