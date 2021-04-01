Итоги дня: массовое ДТП из-за блогера в центре Москвы, обыски в Челнах, новые дороги в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 1 апреля:
- Сегодня СМИ сообщили, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам. Такая ситуация произошла после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. В Минсельхозе РФ заверили, что России не грозит дефицит сахара. В ФАС уточнили, что в России нет перебоев с поставками и закупками сахара, дефицита нет.
- Верховный суд России отказался отменять обязательный масочный режим, который ввели прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов.
- Сегодня в Зеленодольском суде под домашний арест отправили нарколога и завотделением психоневрологического диспансера Наталью Евдокимову. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 29 дней. На суде женщина заявила, что сам Тимохин от госпитализации отказался, и предположила, что его родственники просто не хотели за ним ухаживать.
- Гособвинитель запросил для 54-летнего Араика Мирзояна 15 лет колонии строгого режима со штрафом 280 тысяч рублей — за расстрел бизнесмена Евгения Деданина, незаконный оборот оружия и его переделку. Адвокат подсудимого на заседании просил признать в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие судимостей у Мирзояна, его признание вины и наличие на иждивении малолетнего ребенка. 15 апреля суд предоставит подсудимому возможность выступить с последним словом.
- В Зеленодольске жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва, обеспечили временным жильем в новостройке на улице Сайдашева, 19а. Сегодня с утра ключи от квартир площадью по 64 кв. метра получили 13 семей, проживавших после ЧП в санатории «Волга». Там они бесплатно смогут жить до окончания восстановительных работ в доме.
- Креативное агентство Evolution поделилось результатами конкурса «Архитектурные концепции интерьеров общественных зон станций Казанского метрополитена (Вторая линия)». Они сообщили, что творческая команда из Evolution заняла призовое место с проектом станции метро «Улица Юлиуса Фучика» среди восьми работ.
- Сегодня в особняке бенефициара «Еврогрупп» Алексея Миронова под Челнами прошел обыск. По данным источников «Реального времени», он связан с давним спором, который ранее в арбитражах проиграл бизнесмен Садриддин Аширматов, директор фирмы «Азия Ломаж Компани». Обыск у Миронова прошел в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц еще в 2020 году.
- Обыски прошли и в мэрии Набережных Челнов. В Управлении информационной политики и по связям с общественностью автограда сообщили, что Следственный комитет проводит проверку некоторых управлений исполкома: правового, земельных и имущественных отношений, строительства, экономического развития и поддержки предпринимательства. Сотрудники ведомства проводят выемки документов в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении местного предпринимателя несколько лет назад.
- В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Серьезно пострадала одна женщина — по сообщениям СМИ, ведущий специалист Комитета Госдумы по обороне, которая ехала за рулем Volkswagen. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал один из водителей, который выехал на встречную полосу. Telegram-каналы уточнили, что это был синий спорткар Audi RS6 Avant. По данным СМИ, авария могла произойти во время съемок блогера Эдварда Билла. Ранее его уже лишали водительских прав, а автомобиль, из-за которого произошла авария, более 400 раз превышал скорость. Менеджер блогера Влад Кертиев рассказал, что Билл сидел за рулем синей Audi. По словам одной из пострадавших, Билл пересел с водительского сиденья на заднее, чтобы сделать вид, что за рулем был не он. Блогера увезли в следственный отдел УВД по ЦАО. По результатам освидетельствования в момент аварии Бил был трезв.
- Служба исследований HH.RU выяснила, что 37% респондентов в Татарстане стали объектами для розыгрыша коллег на 1 апреля. Принято устраивать розыгрыши на работе в 14% компаний РТ. Чаще всего подстраивают шутки над коллегами представители рабочих специальностей — 28%. Мужчин среди шутников 39%, а женщин — 27%.
- Решили пошутить в честь Дня смеха и республиканские СМИ. Челнинский телеканал сообщил новость о том, что в городе якобы откажутся от жилых комплексов. Вместо них будут улицы. Начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова опровергла это сообщение и назвала его неудачной первоапрельской шуткой коллег.
- В Советском районе Казани построят новую дорогу — вдоль улицы Патриса Лумумбы, от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова. Сегодня проект строительства анонсировал исполком города. Длина дороги составит 1650 метров и будет четырехполосной. На протяжении всего участка предусмотрят устройство тротуаров и велодорожки, а на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Аграрной — транспортную развязку на разных уровнях. Предполагается, что для пешеходов обустроят два подземных перехода. Подробности — в материале «Реального времени». Также в столице Татарстана появится дорога от улицы Баки Урманче до улицы Братьев Батталовых.
- Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение предельной отпускной цены вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»: с 9,5 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей. Теперь одна штука стоит 421 рубль. Вакцина будет реализовываться в пачках по 10 ампул, в каждой — одна доза 0,5 мл.
- Министерство здравоохранения России зарегистрировало специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших москвичей. Для этого понадобилось 2,5 тонны биоматериала. Препарат «Ковид-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа.
- Сегодня по всей России стартует весенний призыв. Из Татарстана призывников будут отправлять на место прохождения службы с 20 апреля 2021 года до 10 июля 2021 года. В республике во время весеннего призыва вызовут на призывные комиссии около 16 тысяч человек, планируется направить в войска более 3 тысяч человек, на альтернативную гражданскую службу — около 30.
- С 1 апреля текущего года минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей вводится в России. В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий. Это правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года. Предполагается, что единая минимальная цена станет инструментом для борьбы с нелегальной продукцией.
- В Нижнекамске рядом с парком «СемьЯ» по проспекту Шинников появится жилой комплекс на 1 350 квартир. Проект строительства накануне получил одобрение Инвестсовета Татарстана. В новом жилом комплексе города смогут поселиться 2 730 человек. Объем инвестиций в строительство составит 5,5 млрд рублей.
- Большинство министров ОПЕК+, включая представителей Кувейта и ОАЭ, поддержали сохранение текущих уровней добычи нефти на май и июнь текущего года в ходе встречи организации стран-экспортеров нефти.
- В Татарстане к 9 Мая проведут ревизию всех памятников. По ее результатам татарстанское отделение партии «Единая Россия» и муниципалитеты приведут их, при необходимости, в надлежащее состояние. Акция стартовала сегодня в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района РТ, где провели уборку и очистку от снега территории местного памятника.
- Газопровод «Северный поток — 2» по состоянию на 31 марта готов на 95% — уложено 2 339 из 2460 км труб. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG. В то же время там заявили о повышенной активности иностранных военных кораблей и самолетов. По словам оператора строительства проекта компании Nord Stream 2 AG, их действия провокационны и направлены на препятствие завершению проекта.
- После инцидента с российским журналистом Владимиром Познером в Тбилиси россияне должны понимать, что поездки в Грузию небезопасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле осудили агрессивные действия в адрес российских граждан, и в Москве признательны грузинским полицейским, которые обеспечили безопасность российских граждан. Напомним, российскому журналисту Владимиру Познеру пришлось покинуть Тбилиси на фоне протестов, которые прошли в Грузии из-за его визита. Он приехал в страну, чтобы отметить свой день рождения. В 2017 году журналист высказался про абхазцев. Он считает, что они не особо хотели быть частью Грузии.
Татьяна ЛеухинаТатарстан
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