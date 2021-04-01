В Зеленодольске жильцов пострадавшего от взрыва дома обеспечили временным жильем в новостройке

Фото: Александр Артемьев

В Зеленодольске жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва, обеспечили временным жильем в новостройке на улице Сайдашева, 19а. Сегодня с утра ключи от квартир площадью 64 кв. метра получили 13 человек, проживавших после ЧП в санатории «Волга».



Все жильцы смогут жить в новостройке до окончания восстановительных работ в их доме на Ленина, 39а. Жилье предоставлено бесплатно муниципалитетом совместно с Госжилфондом РТ при поддержке правительства Татарстана, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев решил поддержать жителей пострадавшего дома в части перемещения мебели и вещей во временное жилье, предоставив для перевозки грузовые автомобили и волонтеров.

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Вчера жильцы дома №39а по улице Ленина в сопровождении спасателей начали забирать свои личные вещи из квартир. Часть здания с пятого по девятый этаж планируют разобрать и восстановить.

Напомним, 29 марта в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв газа. В результате инцидента пострадали пять человек, двое погибли. По версии следствия, взрыв мог устроить живший в доме пенсионер, которого тем вечером хотели госпитализировать в психдиспансер. Все подробности — в материале «Реального времени».





Татьяна Демина