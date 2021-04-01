В Нижнекамске построят жилой комплекс на 1 350 квартир рядом с парком «СемьЯ»

В Нижнекамске рядом с парком «СемьЯ» по проспекту Шинников появится жилой комплекс на 1 350 квартир. Проект строительства накануне получил одобрение Инвестсовета Татарстана.

Комплекс включает в себя 17 зданий различной типологии, подземный многоэтажный паркинг и открытые стоянки на 803 машино-места. Общая площадь новых жилых домов составит 112 тыс. кв. метров, а расположенных в них квартир — 69 350 кв. метров.

В новом жилом комплексе Нижнекамска смогут поселиться 2 730 человек. Объем инвестиций в строительство составит 5,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.



Напомним, в 2021 году в Татарстане запланировано ввести в эксплуатацию 2 млн 670 тыс. кв. м. жилья. От этого объема около 10% (280 тыс. кв. м) — социальная ипотека. Кроме того, в текущем году в республике должны сдать 8 330 индивидуальных домов.

