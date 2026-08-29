Глава Минстроя России ознакомился с ходом реновации «Новой Портовой» в Казани

В частности, Файзуллин осмотрел первую очередь ЖК «Яналиф», которую ввели в эксплуатацию в начале этого года

В Казани министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин оценил ход реализации проекта реновации территории «Новая Портовая». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Работы по обновлению 287 га бывшей промзоны начались в 2022 году. Мастер-план был разработан под руководством главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной и Института развития города. Первым объектом реализации стал ЖК «Яналиф» (группа компаний «СМУ-88»).

Файзуллин осмотрел первую очередь «Яналифа», которую ввели в эксплуатацию в начале этого года. Также он ознакомился с ходом строительства последующих очередей ЖК и с возведением дамбы, которая станет основанием для самой протяженной речной набережной страны длиной 12 км.

— Территории у воды — это жемчужина каждого города, которой необходимо заниматься. Появление такого проекта в центре Казани — великое дело. 287 га — это грандиозная площадка. Здесь важно не просто построить дома, а создать инженерные сети, всю необходимую инфраструктуру и комфортную атмосферу. Все, что мы делаем, делается для людей, и я вижу, что проект реализуется именно с акцентом на комфорт. Уверен, пройдет не более пяти лет, и здесь будет очень красиво, — сказал министр строительства и ЖКХ России.

Вместе с ним на обходе присутствовали мэр города Ильсур Метшин, депутат Госдумы Вольфсон, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марат Айзатуллин, генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Как подчеркнул Ильсур Метшин, «Новая Портовая» становится одной из главных точек роста Казани.

— Качественная трансформация 287 гектаров бывшей промзоны позволяет решить важнейшую градостроительную задачу — открыть столице Татарстана свободный доступ к Волге. Это пример комплексного развития территории, где гармонично сочетаются жилье, социальная инфраструктура, бизнес и качественные общественные пространства, — заявил мэр Казани.

Напомним, сегодня Ирек Файзуллин также посетил благоустроенную третью очередь набережной озера Кабан. Проект охватил последнюю неблагоустроенную часть береговой линии рядом со Старо-Татарской слободой и бывшей промышленной зоной, где сейчас активно развивается редевелопмент.

Галия Гарифуллина