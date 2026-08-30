Генменеджер «Ак Барса»: иностранные игроки не будут расторгать контракты

Спортивный арбитраж признал, что не имеет юрисдикции рассматривать споры между КХЛ и игроками

В казанском «Ак Барсе» не видят риска того, что легионеры начнут в одностороннем порядке разрывать контракты с клубом. Об этом заявил генеральный менеджер команды Марат Валиуллин.

— Все, кто приезжает сюда, понимают, какие задачи перед ними поставлены. Они видят город, инфраструктуру, где делается все для них и их семей, — передает их слова ТАСС.

Он также подчеркнул, что Казань — безопасный город. Поводом для беспокойства послужило майское решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу словацкого форварда Михала Криштофа.

Тогда CAS отклонил апелляцию КХЛ и подтвердил, что не обладает юрисдикцией в спорах между лигой и игроками, так как КХЛ вышла из-под юрисдикции IIHF. Это создало теоретическую возможность для хоккеистов покидать клубы даже при действующих контрактах.

Ранее «Ак Барс» обыграл московский «Спартак» в матче на Кубок мэра Москвы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.



Вадим Вахрушев