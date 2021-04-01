«Северный поток — 2» готов на 95%

Газопровод «Северный поток — 2» по состоянию на 31 марта готов на 95% — уложено 2 339 из 2460 км труб.



«Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», — приводит ТАСС слова компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

В марте США потребовали прекратить строительство «Северного потока — 2» и пригрозили санкциями, если требование не будет исполнено компаниями. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что трубопровод является геополитическим проектом России, нацеленным на разделение и ослабление энергобезопасности Европы. Госдепартамент США отслеживает строительство трубопровода, предупредил Блинкен. В Берлине указывали, что их позиция останется неизменной.

Фото: gazprom.ru

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

Татьяна Демина