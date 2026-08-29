Превосходит базу «Барселоны»: в Казани открыли Центр развития футбола

Комплекс запустили вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Сергей Козлов

На базе казанского «Рубина» открыли долгожданный Центр развития футбола. Объект открывали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, президент Правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин. «Мне посчастливилось увидеть множество спортивных баз на разных континентах. Данный комплекс не уступает ведущим европейским клубам. 15 лет назад я присутствовал на церемонии открытия аналогичного центра в футбольном клубе «Барселона». И комплекс, который мы сегодня открываем, превосходит», — заявил главный тренер казанцев Франк Артига. Подробнее — в материале «Реального времени».

Строительство по этапам: от 2024 до 2026 года

Последние годы Татарстан активно развивает спортивную инфраструктуру, и футбол всегда был одним из приоритетных видов спорта. Новым шагом в этом направлении стало строительство Центра развития футбола в Авиастроительном районе Казани — решение было принято летом 2024 года. Тогда на сайте госзакупок появился тендер, согласно которому из республиканского и федерального бюджетов выделили 699,7 млн рублей. Общая стоимость оценивается в 3,5 млрд рублей. Центр построен за счет средств государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и бюджета республики. Ввод объектов был осуществлен в три этапа.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В июне 2025 года открыли футбольный манеж площадью 6,57 тыс. кв. м. Назвали его в честь Николая Сентябрева — заслуженного тренера РСФСР, основателя футбольной школы в Казани, воспитавшего не одно поколение игроков. Манеж стал первым крытым футбольным полем в Казани, которое позволяет тренироваться круглый год независимо от погоды.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл второй этап Центра развития футбола — женский жилой корпус и два футбольных поля. Двухэтажное здание на первом этаже вместило семь раздевалок, зону восстановления с сауной, хаммамом и ледовыми купелями, а также всю необходимую инфраструктуру для проведения официальных матчей: судейские и медицинские кабинеты, кабинет допинг-контроля и зал для пресс-конференций. Второй этаж отдали под 28 жилых номеров на 78 мест для воспитанниц академии и профессиональных спортсменок, а также досуговую зону. Два поля с искусственным покрытием (размером 100 на 64 метра) возвели на месте демонтированного стадиона «Рубин». Одно из них получило IV категорию РФС, что позволяет проводить официальные матчи вплоть до уровня ФНЛ и женской Суперлиги.

1 / 21 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

24 августа 2026 года инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии проектной документации для третьего объекта — универсального спортивного комплекса. На протяжении всего строительства специалисты контролировали качество работ, чтобы объект соответствовал всем современным стандартам. В результате комплекс получился не просто функциональным, но и эстетичным — здание вписалось в архитектурный стиль стадиона.

— Казань — спортивная столица нашей страны, которая неоднократно подтверждала этот статус, принимая спортивные мероприятия самого высокого уровня. Сейчас город получил новую площадку, где будут коваться наши таланты, и, самое важное, это вносит огромный вклад в достижение показателя, который поручил нам президент, — количества занимающихся спортом. Эта цифра должна достигать 70% к 2030 году. Татарстан, благодаря таким проектам, уже сейчас показывает уровень 67%, — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Благодаря руководству страны и федеральной поддержке мы смогли реализовать этот масштабный проект. Теперь важно, чтобы наши команды — основная, молодежная и детская — росли вместе, в одной среде. Старшие будут передавать опыт младшим, а младшие равняться на старших. Казань должна стать не только спортивной, но и футбольной столицей, — заявил раис республики Рустам Минниханов.

Как устроен спорткомплекс изнутри

Новый комплекс имеет переменную этажность — от двух до четырех этажей, его общая площадь составляет почти 10 тыс. кв. м. На первом этаже разместились тренажерный зал с оборудованием для силовых и функциональных тренировок, зал для теоретических занятий, где проводят разборы игр и тактические занятия, раздевалки для команд с душевыми и сушилками для формы, восстановительная зона с массажными кабинетами и оборудованием для реабилитации, а также кухня-столовая с полноценным питанием для спортсменов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Второй этаж заняли медицинский центр с кабинетами врачей и диагностическим оборудованием, фотостудия для клубных нужд и медийных активностей, жилые номера для спортсменов и рабочие помещения для тренерско-административного состава. На третьем этаже предусмотрены библиотека с профильной литературой, зона активного отдыха и жилые комнаты. Всего на втором и третьем этажах оборудовали 42 номера на 52 проживающих. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного пребывания.

Франк Артига: комплекс «Рубина» превосходит базу «Барселоны»

Во время открытия главный тренер «Рубина» поделился впечатлениями от новой базы клуба. Франк Артига сравнил его с центром в ФК «Барселона», на котором лично присутствовал.

— Мне посчастливилось увидеть множество спортивных баз на разных континентах. Данный комплекс не уступает ведущим европейским клубам. 15 лет назад я присутствовал на церемонии открытия аналогичного центра в футбольном клубе «Барселона». И комплекс, который мы сегодня открываем, превосходит. Здесь соблюдены все условия для того, чтобы футболисты могли полностью сосредоточиться на своей футбольной деятельности, — отметил Артига.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новый комплекс станет важной площадкой для развития футбола в Татарстане как для игроков «Рубина», так и для юных спортсменов. Здесь создадут все условия для тренировок, что позволит системно готовить детей с раннего возраста. Ожидается, что центр будет принимать не только местные команды, но и сборные со всей России. Кроме того, объект позволит проводить детские и юношеские турниры, а также мастер-классы и семинары для тренеров.

1 / 20 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов