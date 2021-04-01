Оператор «Северного потока — 2» сообщил о провокациях со стороны военных кораблей

В зоне прокладки «Северного потока — 2» наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей и самолетов. По словам оператора строительства проекта компании Nord Stream 2 AG, их действия провокационны и направлены на препятствие завершению проекта.

В компании отметили, что активность военных кораблей, самолетов, вертолетов, гражданских судов иностранных государств наблюдается с момента возобновления строительства газопровода в 2021 году. Однако в последнее время все это только усилилось.

Фото: скриншот / nord-stream2.com

Так, 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. Учитывая то, что якорные линии «Фортуны» располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода, передает «РИА Новости».

Сегодня Nord Stream 2 AG сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» по состоянию на 31 марта готов на 95% — уложено 2 339 из 2460 км труб.



Татьяна Леухина