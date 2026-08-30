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Арефьев и Саберзянов в стартовом составе «Ак Барса» на матч с «Шанхаем»

11:15, 30.08.2026

Сегодня казанцы проведут заключительную встречу на Кубке мэра Москвы

Арефьев и Саберзянов в стартовом составе «Ак Барса» на матч с «Шанхаем»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» опубликовал стартовый состав на заключительный для себя матч на Кубке мэра Москвы.

Сегодня казанцы сыграют против «Шанхай Дрэгонс» в «Мегаспорте». Начало встречи — в 12:00 по московскому времени.

Состав «Ак Барса»:

Вратарь: Арефьев (Кузнецов)

Первое звено: Денисенко — Бывальцев — Терехов (Иванов — Миллер)

Второе звено: Алистров — Хмелевский — Пустозеров (Терехов Степан — Бардин)

Третье звено: Кателевский — Стась — Замалтдинов (Евсеев — Яруллин)

Четвертое звено: Быков — Саберзянов — Якупов (Четвериков)

Евгений Романов

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