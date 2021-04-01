Минимальная цена на сигареты в России составит 108 рублей

С 1 апреля текущего года минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей вводится в России. В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий. Об этом сообщает ТАСС.

Минсельхоз будет рассчитывать минимальную цену исходя из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Чтобы купить пачку из 20 сигарет в 2021 году придется заплатить минимум 108 рублей. Это правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года.

Единая минимальная цена станет инструментом для борьбы с нелегальной продукцией.

«После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года, средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей. Таким образом, введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции», — подчеркнул директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

Ранее сообщалось, что минимальная рекомендованная розничная цена на пиво в республике Татарстан составляет 42 рубля. Раньше полулитровую бутылку пива рекомендовали продавать за 38 рублей.

