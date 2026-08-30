Григорий Денисенко о трансферных слухах летом: «Был вариант в Швейцарии»

Нападающий «Ак Барса» рассказал, где мог бы продолжить карьеру, если бы не договорился о контракте с казанским клубом

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко рассказал, где мог продолжить карьеру летом, если бы не договорился о новом контракте с казанским клубом.

— Шли переговоры, были другие варианты, но я хотел остаться в Казани. Хорошо, что договорились. Были реальные варианты за пределами России? Был вариант в Швейцарии, был вариант в Северной Америке. Но я хотел остаться, хочу поиграть здесь, — цитирует Денисенко корреспондент «Реального времени».



Сегодня «Ак Барс» победил со счетом 4:0 «Шанхай Дрэгонс» в заключительном матче на Кубке мэра Москвы. Григорий Денисенко отметился в игре дублем.

Евгений Романов