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По делу о взрыве газа в Зеленодольске отправили под домашний арест завотделением ПНД

12:18, 01.04.2021
По делу о взрыве газа в Зеленодольске отправили под домашний арест завотделением ПНД

Сегодня в Зеленодольском горсуде под домашний арест отправили нарколога и завотделением психоневрологического диспансера Наталью Евдокимову. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 дней.

Ходатайство следователя поддерживала прокуратура.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что Евдокимова была задержана 30 марта по подозрению в преступной халатности с отказом в госпитализации 87-летнего Михаила Тимохина, который угрожал взорвать дом. Через несколько часов после визита к врачу в квартире Тимохина произошел взрыв бытового газа газ. В итоге погибли два человека пятеро пострадали, разрушения затронули 7 квартир в девятиэтажном доме на улице Ленина.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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