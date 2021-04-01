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СМИ: здание мэрии Набережных Челнов оцепили силовики

16:48, 01.04.2021

Здание мэрии Набережных Челнов оцепили силовики. Вход и выход из него закрыт, сообщают «Челнинские известия».

По данным издания, сотрудников исполкома автограда собрали в одном кабинете, в зале №400. В пресс-службе исполкома событие не комментируют.

Накануне в Казани осле обеда прошла эвакуация из здания исполкома по адресу улица Кремлевская, дом 3. Подробности случившегося неизвестны.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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