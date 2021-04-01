СМИ: здание мэрии Набережных Челнов оцепили силовики
Здание мэрии Набережных Челнов оцепили силовики. Вход и выход из него закрыт, сообщают «Челнинские известия».
По данным издания, сотрудников исполкома автограда собрали в одном кабинете, в зале №400. В пресс-службе исполкома событие не комментируют.
Накануне в Казани осле обеда прошла эвакуация из здания исполкома по адресу улица Кремлевская, дом 3. Подробности случившегося неизвестны.
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