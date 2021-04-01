3 тысячи татарстанцев отправят в армию этой весной

В Татарстане во время весеннего призыва вызовут на призывные комиссии около 16 тысяч человек, планируется направить в войска более 3 тысяч человек, на альтернативную гражданскую службу — около 3 тыс. человек.



Сухопутные войска — 45%,



ВМФ — 12%,



ВКС — 11%,



РВСН — 11%,



Нацгвардия — 10%,



ВДВ и спецназ — 7%,



другие — 4%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. На военную службу призовут 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

