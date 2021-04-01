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3 тысячи татарстанцев отправят в армию этой весной

10:23, 01.04.2021
3 тысячи татарстанцев отправят в армию этой весной
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане во время весеннего призыва вызовут на призывные комиссии около 16 тысяч человек, планируется направить в войска более 3 тысяч человек, на альтернативную гражданскую службу — около 3 тыс. человек.

  • Сухопутные войска — 45%,
  • ВМФ — 12%,
  • ВКС — 11%,
  • РВСН — 11%,
  • Нацгвардия — 10%,
  • ВДВ и спецназ — 7%,
  • другие — 4%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. На военную службу призовут 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Общество Татарстан
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