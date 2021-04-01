Новости общества

16:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стали известны лауреаты конкурса концепций интерьеров казанского метро

15:54, 01.04.2021
Стали известны лауреаты конкурса концепций интерьеров казанского метро
Фото: предоставлено пресс-службой «Татинвестгражданпроекта»

Креативное агентство Evolution опубликовало в своем Instagram пост, в котором поделилось результатами конкурса «Архитектурные концепции интерьеров общественных зон станций Казанского метрополитена (Вторая линия)».

Они сообщили, что творческая команда из Evolution заняла призовое место с проектом станции метро «Улица Юлиуса Фучика» среди восьми работ.

Ранее прошел конкурс создания архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций второй линии Казанского метрополитена: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика». «Реальное время» публиковало эскизы работ конкурсантов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем