Стали известны лауреаты конкурса концепций интерьеров казанского метро
Креативное агентство Evolution опубликовало в своем Instagram пост, в котором поделилось результатами конкурса «Архитектурные концепции интерьеров общественных зон станций Казанского метрополитена (Вторая линия)».
Они сообщили, что творческая команда из Evolution заняла призовое место с проектом станции метро «Улица Юлиуса Фучика» среди восьми работ.
Ранее прошел конкурс создания архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций второй линии Казанского метрополитена: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика». «Реальное время» публиковало эскизы работ конкурсантов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым