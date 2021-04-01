В России зарегистрировали первый в мире препарат на основе плазмы крови переболевших коронавирусом

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения России зарегистрировало специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших москвичей. Для этого понадобилось 2,5 тонны биоматериала.

«Препарат «Ковид-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа», — сообщили в госкорпорации «Ростех».

Лекарство уже содержит антитела к коронавирусу. Как уточнили в «Ростехе», «Ковид-глобулин» помогает побороть вирус и «учит» иммунную систему человека вырабатывать антитела к нему самостоятельно в ускоренном режиме, пишет ТАСС.

Препарат успешно прошел доклинические испытания и первую фазу клинических исследований, которые доказали его безопасность и нейтрализующее воздействие на вирус. Побочных эффектов не выявили. «Ковид-глобулин» можно применять пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

Лекарство планируется использовать для лечения средних и тяжелых форм коронавируса после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний, которые стартуют уже в этом месяце.

Напомним, в России с начала пандемии зарегистрировано 4 554 264 случая коронавируса. Вылечились за это время 4 176 419 человек.

Татьяна Демина