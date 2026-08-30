Число пропавших россиян после паводка в Непале выросло до девяти

Власти Непала захоронили часть останков, взяв образцы ДНК для идентификации

Количество россиян, пропавших без вести в результате паводка в Непале, возросло до девяти человек. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев.

— Непальские власти сообщили, что часть останков погибших захоронена, — передает его слова ТАСС.

Перед захоронением у каждого тела взяли образцы ДНК. Это позволит родственникам в будущем идентифицировать погибших и при необходимости провести эксгумацию. Накануне в дипмиссию обратились родственники еще одной женщины, которая также числится пропавшей.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 469 человек. Еще 977 граждан числятся пропавшими без вести.

Вадим Вахрушев