Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

Верховный суд России отказался отменять обязательный масочный режим, который ввели прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — постановила судья Анна Назарова.

Представитель истцов Александр Саверский объяснял, что маски вредят здоровью людей, которые страдают астмой. Также они негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и на тех, кто перенес хирургическое вмешательство. С введением масочного режима возникли трудности и у глухих людей: ранее они читали по губам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Истцы считают, что это средство индивидуальной защиты дает ощущение ложной безопасности, из-за чего пренебрегают другими средствами защиты. Саверский заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права».

Представитель Роспотребнадзора высказалась против. По ее словам, нормы издали в рамках полномочий главного санитарного врача, они не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она сочла субъективными. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры.

На суд пришли многие истцы, но не всех пустили в суд, так как для этого надо было надеть маску, пишет «РИА Новости».

В марте глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России пока рано говорить об отмене масочного режима.



Татьяна Леухина