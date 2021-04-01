В Татарстане ко Дню Победы проведут ревизию всех памятников

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане к 9 Мая проведут ревизию всех памятников, по результатам которой татарстанское отделение партии «Единая Россия» и муниципалитеты приведут их, при необходимости, в надлежащее состояние.

«Мы ставим сегодня перед собой задачу провести рейд по оценке состояния всех памятников. В зимний период всегда требуется какой-то особый уход, а после зимы — нужно посмотреть, в каком состоянии сегодня памятники и территория, прилегающая к ним», — сообщила заместитель председателя Госсовета РТ, директор Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

Акция стартовала сегодня в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района РТ, где провели уборку и очистку от снега территории местного памятника, сообщает пресс-служба татарстанского отделения «Единой России».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В марте руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что после окончания разбирательств относительно сгоревшего памятника Неизвестному Солдату в Заинске будет решаться вопрос о проведении ревизии применительно к другим подобным объектам.

Татьяна Демина