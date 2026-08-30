Заключительный этап подготовки сборной России по гимнастике стартует 20 сентября

Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по спортивной гимнастике выходит на финишную прямую подготовки к чемпионату мира. Главный тренер Дмитрий Андреев сообщил, что заключительный сбор перед турниром начнется 20 сентября.

— На ближайшем сборе будет проведена, так сказать, работа над ошибками по итогам выступления на чемпионате Европы в Загребе, — передает его слова ТАСС.

Перед этим спортсмены проведут еще один сбор, который завершится 12 сентября. Женская команда уже начала его 26 августа, мужская присоединится 30 августа.

Мировое первенство пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. По итогам командного турнира три лучшие сборные получат путевки на Олимпийские игры 2028 года в США.

Ранее российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебро на чемпионате Европы в Загребе, заняв второе место в опорном прыжке с результатом 14,399 балла.

Вадим Вахрушев