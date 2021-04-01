Познер улетел из Тбилиси после протеста из-за его визита

Российский журналист Владимир Познер покинул Тбилиси на фоне протестов, которые прошли в Грузии из-за его визита, сообщает грузинский Первый канал.

Он прилетел 31 марта, чтобы отпраздновать свой день рождения. У отеля, где остановился российский телеведущий, прошла акция. Там были столкновения протестующих с полицией. Они забросали яйцами здание гостиницы. Познер перебрался в другой отель, но и там его тоже настигли митингующие.

Протестующие отмечают, что Познер не признает территориальную целостность страны и поэтому его приезд неприемлем. В 2017 году журналист высказался про абхазцев. Он считает, что они не особо хотели быть частью Грузии.

Ранее в МВД Грузии журналистам прокомментировали, что Познер, будучи гражданином США, не нарушил закон «об оккупированных территориях». По сообщению, протестующие окружили вход и выключили электроэнергию в здании гостиницы «Винотель», в которой и остановился журналист.